Pyongyang crée des départements spécialisés dans l’IA ou les nouvelles énergies dans ses universités

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord poursuit ses efforts visant à former les élites du pays dans les technologies de pointe. Elle a, cette année encore, créé de nouveaux départements universitaires spécialisés dans l’intelligence artificielle (IA), la biotechnologie, les nouvelles matières et les nouvelles énergies.C’est ce qu’a rapporté, aujourd’hui, le journal officiel du gouvernement, le Minju Chosun. L’année dernière, le pays communiste avait mis en place 75 nouveaux département sur la sécurité informatique, les matières nanométriques ou encore la robotique.L’organe de presse a également relayé que, pour les enseignements du primaire et du secondaire, les autorités éducatives améliorent aussi le système éducatif et les techniques en adoptant, entre autres, les technologies de réalités virtuelle (RV) et augmentée (RA), de prévision et d’évaluation des performances des élèves.Depuis l’arrivée au pouvoir de Kim Jong-un, en 2012, Pyongyang a engagé de nombreux changements dans le domaine de l’éducation. En effet, il est allé de pair avec la tendance mondiale en reflétant la volonté et l’expérience du dirigeant nord-coréen, qui a suivi sa scolarité en Suisse.