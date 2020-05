Sondage : 85 % des sud-Coréens soutiennent le gouvernement dans sa lutte contre le COVID-19

Photo : YONHAP News

85 % des sud-Coréens salueraient les mesures prises par le gouvernement dans le cadre de son combat contre le COVID-19, soit le plus haut niveau depuis le début de la propagation de la maladie dans le pays, mi-février. 10 % ont un avis négatif et 5 % n’ont pas d’opinion. Pour rappel, seul 41 % des sondés soutenait l’exécutif en la matière il y a trois mois.C’est le résultat d’un sondage mené par l’institut Gallup Corée, entre mardi et jeudi, auprès de 1 000 adultes. Il a un taux de fiabilité de 95 % et une marge d’erreur de plus ou moins de 3,1 %.Quant à la cote de popularité du président de la République, Moon Jae-in, elle atteint 65 %, soit le même niveau que la semaine dernière, contre 26 % d’avis négatifs.En ce qui concerne les partis, le Minjoo, le parti au pourvoir, a recueilli 46 % d’opinions favorables, soit une progression de deux points en une semaine. Il est suivi par le Parti du Futur Unifié (PFU), la première force de l’opposition, avec 18 %, et le parti de la justice, petite formation progressiste, avec 5 %.