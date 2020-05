Les grands groupes sud-coréens préparent l'après-Covid-19

Photo : YONHAP News

Alors que la propagation du nouveau coronavirus semble doucement ralentir, Samsung Electronics et LG Electronics, deux grands groupes phares de Corée du Sud, ont décidé de redémarrer leurs usines aux quatre coins du monde.C’est par exemple le cas en Inde. En effet, les unités de production de smartphones de Samsung à Noida fonctionnent depuis le 7 mai dernier, tout comme celles fabriquant des produits électroménagers situées à Chennaï, qui ont repris une semaine plus tard. De son côté, LG a rouvert ses usines d'électroménagers de Pune le 17 mai, et de Noida le 21 mai.Ces deux derniers avaient déjà relancé leurs activités fin avril et début mai dans leurs centres de productions aux Etats-Unis et en Europe, où les déplacements hors du domicile ont progressivement été autorisés. Elles ont ensuite entamé des concertations avec les gouvernements locaux indiens pour la reprise de leurs activités.Ce n'est pas tout. En vertu des procédures rapides d'entrée en Chine des entrepreneurs sud-coréens, conclues le mois dernier entre Séoul et Pékin, Samsung, LG et SK envoient de plus en plus d’employés dans l'empire du Milieu. Quelque 1 000 salariés travaillant dans les semi-conducteurs, les écrans ou les batteries s'y sont déjà rendus.