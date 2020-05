COVID-19 : le port du masque obligatoire dans les transports en commun

Photo : YONHAP News

Le port du masque deviendra obligatoire, dès demain, dans les bus et les taxis en Corée du Sud. Si cette règle n’est pas respectée, les conducteurs pourront refuser de prendre les usagers. Même règle, à partir de mercredi, pour les passagers sur les vols domestiques et internationaux. Le gouvernement ne tardera pas à l’étendre aux trains et aux métros. A noter que le pays du Matin clair compte, à ce jour, neuf conducteurs de bus et 12 chauffeurs de taxi infectés par le nouveau coronavirus.Par ailleurs, selon le Centre de contrôle et de prévention des maladies (KCDC), le nombre de personnes ayant contracté le COVID-19 en lien avec le foyer d'Itaewon mais indirectement est 1,3 fois plus important que les patients infectés directement dans les clubs de ce quartier branché de Séoul. D’où l’importance du respect quotidien des gestes barrières, y compris le port du masque.De son côté, la ministre sud-coréenne de l'Education, Yoo Eun-hye, est en discussion avec les autorités sanitaires afin d’établir des règles liées au port du masque et à l’utilisation des climatiseurs cet été dans les établissements scolaires.