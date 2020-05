COVID-19 : Séoul partage sa réponse à la crise avec l'AIEA

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud envisage de partager ses mesures sanitaires et ses technologies médicales, permettant de lutter efficacement contre le nouveau coronavirus, avec les pays membres de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). C'est ce qu'a annoncé, hier, le ministère de la Science et des TIC.En effet, environ 119 pays en développement, adhérents à l'AIEA, ont demandé de l'aide pour contenir la propagation de la pandémie, et l'agence internationale a pour sa part appelé ses principales nations membres à faire des donations en ce sens.Séoul versera ainsi une contribution spéciale à hauteur de 300 000 dollars et l'Institut national des sciences radiologiques et médicales (Kirams) ainsi que celui des recherches sur l'énergie atomique (Kaeri) transmettront leurs savoir-faire et technologies en matière de combat contre cette maladie infectieuse. Plus précisément, le Kirams proposera des formations pour le personnel médical des pays les moins avancés en partageant le système de contrôle d'accès aux établissements hospitaliers ou la gestion des centres de dépistages. De son côté, le Kaeri transmettra des techniques de stérilisation des masques et des gants chirurgicaux.