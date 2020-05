ALE Séoul-Pékin : 7e réunion de suivi en visioconférence

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui s'ouvre le 7e round de négociation de suivi dans le cadre de l’accord de libre-échange (ALE) entre la Corée du Sud et la Chine, visant à mieux couvrir le secteur des services et les investissements. Il se déroulera en visioconférence pendant quatre jours.La délégation sud-coréenne, sera dirigée par Lee Kyung-sik, officiel chargé des discussions de l’ALE au sein du ministère de l'Industrie et du Commerce extérieur, et celle chinoise par Yang Zhengwei, directeur général adjoint du ministère du Commerce, y assisteront.Les deux côtés ont mené, jusqu’à présent, six réunions dont la dernière s’est également tenue à distance, en mars dernier.Le ministère sud-coréen souhaite profiter de ce rassemblement pour ouvrir davantage les marchés ciblés par les entreprises sud-coréennes et pour renforcer la protection des investissements.