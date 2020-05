Le Parquet convoque Lee Jae-yong

Photo : YONHAP News

Lee Jae-yong, l’héritier et le patron effectif de l’empire Samsung a de nouveau été convoqué, ce matin, par le Parquet, cette fois dans le cadre d’une enquête sur des soupçons de fraude comptable chez Samsung BioLogics, la branche pharmaceutique du conglomérat. Il est entendu en tant que prévenu.Les procureurs semblent l’interroger sur sa possible intervention dans cette fraude lors de l’acquisition, en 2015, de Samsung C & T par Cheil Industries, holding du groupe à l'époque. Une opération qui aurait visé à conforter son contrôle de Samsung Electronics, voire sa succession à la tête du chaebol.La convocation a eu lieu 18 mois après que l’autorité de régulation financière ait accusé la firme pharmaceutique d'avoir frauduleusement grossi sa valeur. Pour rappel, en 2015, Samsung Biologics était le joyau de Cheil, dont Lee était le premier actionnaire.Le ministère public envisage de porter l’affaire devant le tribunal après avoir auditionné le fils unique du chairman patriarche, Lee Kun-hee, qui est pour sa part toujours allité depuis une crise cardiaque survenue en 2014.