Le port du masque devient obligatoire dans les avions

Photo : YONHAP News

En plus des bus, des métros et des taxis, le port du masque est désormais obligatoire dans tous les avions, aussi bien pour les vols domestiques qu’internationaux.Hier, pour le premier jour de l’application de cette mesure, les passagers l’ont largement acceptée. Ils se sont même habitués à minimiser les contacts en face à face avec le personnel des aéroports et des compagnies aériennes. Certains préfèrent, par exemple, utiliser le système d’enregistrement automatique plutôt que de se rendre aux comptoirs, et d’autres réservent directement leur siège grâce à une application mobile.Les voyageurs peuvent aussi se faire identifier par les veines de la paume de la main. Pendant les quatre premiers mois de l’année, le taux d’utilisation de ce nouveau système de reconnaissance biométrique s’est élevé à 17 %, contre 9 % l’an dernier.Autre nouveauté : les passagers peuvent eux-mêmes scanner le code-barre de leur billet devant la porte d’embarquement et peser leurs bagages à l’aide de balances intelligentes.