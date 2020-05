Multiplication des tentatives de cyberattaque visant les secrets militaires sud-coréens depuis 3 ans

Photo : YONHAP News

Le nombre de tentatives de piratage informatique contre le système d’information de la défense sud-coréenne a plus que doublé en trois ans, avec 4 000 en 2017, 5 500 en 2018 et 9 533 l’année dernière.D’après l’annonce, faite aujourd’hui, par le ministère de la Défense, toutes ces tentatives ont été bloquées et aucune fuite d’information militaire n’a eu lieu. La plupart des adresses IP des pirates se trouvaient aux Etats-Unis et en Chine. Mais d’après un responsable du ministère, comme les pirates utilisent souvent des adresses déguisées, il est difficile de définir à partir de quels pays ont été lancées ces offensives.Petit rappel. En septembre 2016, un nombre considérable de documents militaires ont été piratés suite à une attaque contre des réseaux informatiques intérieurs de l’armée. A l’époque, l’équipe des procureurs du ministère de la Défense a conclu qu’un groupe cybercriminel nord-coréen avait perpétré cette attaque.