COVID-19 : nouvelles directives du gouvernement visant à protéger les citoyens de la région métropolitaine de Séoul

Photo : YONHAP News

Le nombre de nouveaux cas quotidiens de COVID-19 atteint son plus haut niveau en 53 jours. Conséquence directe de la découverte d’un nouveau foyer d’infections dans un centre logistique de Coupang, l’une des plus grandes plateformes de vente en ligne, à Bucheon, à une vingtaine de kilomètres de Séoul.En 24h, la Corée du Sud a enregistré 79 infections supplémentaires. 65 d’entre eux ont été déclarés dans la région métropolitaine de la capitale : 22 à Séoul, 22 à Incheon et 21 dans la province de Gyeonggi.D’après les autorités sanitaires, le test de dépistage a été imposé à tous les employés et les personnes ayant été en contact avec eux, soit 4 159 individus. Il devrait s’achever au cours de la journée. Jusqu’à ce matin, 82,8 % d’entre eux ont déjà été dépistés, 69 ont été testés positifs, 2 854 négatifs et 522 attendent le résultat.Dans ce contexte, le gouvernement a décidé de vérifier, sur le terrain, le respect des mesures sanitaires dans les centres logistiques, et de leur imposer, dès demain, des dispositifs préventifs renforcés.Par ailleurs, le ministre de la Santé et du Bien-être, Park Neung-hoo, a annoncé lors d'un point de presse, de nouvelles directives afin de limiter la propagation dans la région métropolitaine de Séoul. Parmi celles-ci, il s'agit plus précisément d'une fermeture des lieux hautement fréquentés, comme les musées, les parcs ou encore les cinémas, sans oublier les bars et les karaokés, de l'annulation ou du report des événements organisés par les agences publiques et les collectivités locales, et d'une recommandation au travail flexible pour les entreprises qui le peuvent. Toutes ces mesures seront effectives à partir de demain et jusqu'au 14 juin.