COVID-19 : Moon Jae-in discute avec les représentants des députés du Minjoo et du PFU

Photo : YONHAP News

Le président de la République a déjeuné, ce midi à la Cheongwadae, avec les présidents des groupes parlementaires du Minjoo, le parti au pouvoir, et du Parti du Futur Unifié (PFU), la première formation d’opposition.A cette occasion, Moon Jae-in aurait notamment demandé à Kim Tae-nyeon et à Joo Ho-young le soutien de l’Assemblée nationale pour l’adoption anticipée des lois nécessaires à faire face à la crise du COVID-19 et du projet du troisième additif budgétaire.Il aurait également été question de la mise en place d’un organe permanent de consultation tripartite entre le gouvernement, la formation présidentielle et l’opposition.En face, le numéro deux du parti conservateur, Joo Ho-young, aurait évoqué le problème de la santé financière du pays, affecté par la politique expansive du gouvernement, et souligné l’importance de la déréglementation pour les entreprises. Il aurait également demandé la grâce des deux anciens chefs de l’État, Park Geun-hye et Lee Myung-bak, placés en détention pour plusieurs charges, dont abus de pouvoir et corruption.