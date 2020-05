COVID-19 : le nombre de nouveaux cas rebondit dans la région métropolitaine de Séoul

Photo : YONHAP News

Ces derniers jours, le nombre de nouveaux cas de COVID-19 se centralise sur la région métropolitaine de Séoul, faisant craindre une infection de masse.Cette situation résulte de l’émergence d’un nouveau cluster de contamination dans un centre logistique de Coupang, le géant de l’e-commerce, à Bucheon, à une vingtaine de kilomètres à l’ouest de Séoul. Le site est à l’origine de plus de 90 cas confirmés. Et il est à noter que huit nouveaux malades ont été détectés dans une agence du courtage d’assurance au centre de la capitale.Alors que la Corée du Sud comptait moins de 10 cas quotidiens début mai, le foyer du quartier branché d’Itaewon, à Séoul, a refait plonger le pays dans une certaine forme d’anxiété. Par conséquent, le gouvernement a décidé de renforcer les mesures de prévention sanitaire jusqu’au 14 juin.D’après les annonces du ministre de la Santé et du Bien-être, Park Neung-hoo, hier après-midi, la région métropolitaine de Séoul ferme à partir d’aujourd’hui et temporairement les sites hautement fréquentés tels que les musées, les théâtres nationaux ou publics. Les événements d’organismes publics sont également annulés ou reportés. Les autorités sanitaires ont également recommandé la fermeture volontaire des établissements de vie nocturne pendant deux semaines, tout comme les instituts privés de soutien scolaire et les cybercafés dits « PC Bang », regorgés d'élèves.En parallèle, le gouvernement a décidé de vérifier le respect strict des mesures sanitaires sur le terrain. Plus concrètement, en coopération avec les collectivités locales, il contrôlera 1 300 centres logistiques et 80 terminaux de livraison de colis dans tout le pays durant les 14 prochains jours. Par ailleurs, il distribuera un «guide de prévention sanitaire pour la logistique », qui prend en compte les particularités du secteur.