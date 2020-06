BTS : « DNA » franchit la barre du milliard de vues sur YouTube

Photo : YONHAP News

Le clip vidéo du morceau « DNA » des Bangtan Boys (BTS) a dépassé le cap symbolique d'un milliard de vues sur YouTube.Selon leur agence Big Hit Entertainment, cette vidéo a enregistré ce matin, vers 8h, 1 002 400 000 vues, environ deux ans et huit mois après sa mise en ligne.La chanson en question est le titre phare du mini-album intitulé « Love Yourself : Her », sorti le 18 septembre 2017. C’est le premier morceau du septuor sud-coréen à avoir figuré sur la liste du Billboard Hot 100. Elle s'est hissée jusqu'au 67e rang et est y restée durant quatre semaines consécutives.BTS a déjà plusieurs tubes dont le succès est planétaire : « Boy With Luv » et « FAKE LOVE » ont cumulé plus de 700 millions de vues, alors que « MIC Drop Remix » et « Idol » autour de 600 millions.Avec « DNA », BTS devient le premier boys band sud-coréen à avoir un clip musical au-dessus de la barre du milliard de vues. En 2012, « Gangnam Style » a également passé ce cap symbolique et permis à Psy d’être le premier chanteur en solo sud-coréen « milliardaire ». Pour rappel, le girls band Black Pink est devenu, en novembre dernier, le premier groupe de k-pop à dépasser ce seuil, avec son clip « DDU-DU DDU-DU ».