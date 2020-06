La Corée du Sud souhaite booster la consommation et les investissements

Photo : YONHAP News

Le gouvernement table, pour cette année, sur une croissance économique de 0,1 %. Il s'agit de prévisions émises lors d'une réunion d'urgence sur l'économie présidée aujourd'hui par le chef de l'État, Moon Jae-in, à la Cheongwadae. Elles sont plus optimistes que celles de la Banque de Corée (BOK) et du Fonds monétaire international (FMI), qui ont donné respectivement -0,2 % et -1,2 %.Selon l'exécutif, cet objectif pourra être atteint avec une politique macroéconomique expansive, qui consistera, principalement, à redynamiser la consommation et les investissements.A cet effet, des bons d'achats d’une valeur totale de 168,4 milliards de wons, environ 123,3 millions d'euros, seront émis pour huit secteurs gravement touchés par la crise sanitaire en cours, dont l'hôtellerie, le tourisme et la restauration. Et le plafond de l'abattement sur les transactions par carte bleue sera relevé pour les contribuables.Par ailleurs, des mesures fiscales incitatives seront appliquées aux entreprises pour encourager leurs investissements. Les abattements seront d'ailleurs majorés si les entreprises les renforcent par rapport aux trois dernières années. Dans le cas de transfert sur le sol sud-coréen d’usines externalisées, les productions ainsi générées feront également l'objet avantages fiscaux.Concernant le « New Deal » élaboré par le gouvernement pour répondre à l’effondrement économique provoqué par le COVID-19, un volet écologique sera rajouté à la thématique principale sur le numérique. Des rénovations favorables à l'environnement et la création de zones industrielles à faible émission de CO2 en font partie.