Révision de la loi sur les échanges intercoréens : Pyongyang trouve que Séoul manque de sincérité

Photo : YONHAP News

Pour la Corée du Nord, le Sud manque de sincérité quant à son projet consistant à aménager sa loi relative à la coopération et aux échanges intercoréens. Sa première réaction a été publiée hier, sur son site de propagande Sogwang.D’après cet article, le gouvernement sud-coréen prétexte des tensions avec le régime communiste plutôt que de s’efforcer à créer une atmosphère favorable aux relations bilatérales. Il évoque dans ce cadre la réunion sur la sécurité entre Séoul, Tokyo et Washington organisée le mois dernier.Toujours selon Sogwang, ce type de rassemblement malintentionné prouve de manière flagrante que le Sud poursuit une politique d’affrontement plutôt qu’un rapprochement avec le Nord. Il avertit ainsi que la coopération avec des pays étrangers qui tentent d’ébranler l’équilibre stratégique de la péninsule et de la région alentour ne fait qu’aggraver la situation actuelle et ne suscitera qu’une crise militaire.Pour rappel, le ministère sud-coréen de la Réunification prévoit de simplifier entre autres la procédure pour contacter les habitants nord-coréens à partir d’une simple déclaration, sans autorisation préalable.