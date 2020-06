Photo : YONHAP News

Les deux principaux indices boursiers de Corée du Sud sont sur une bonne dynamique. Le Kospi, l’indice de référence de la Bourse de Séoul, et le Kosdaq, qui regroupe les valeurs technologiques, ont tous deux gagné 1,07 %. Le premier prend ainsi 22,11 points et termine à 2 087,19 points, tandis que le deuxième grimpe de 7,86 points et clôt à 743,58 points.Du côté des transactions monétaires, le won sud-coréen prend de la valeur face à l’euro mais en perd face au dollar américain. À la fermeture du marché, la monnaie européenne s’achète 1 363,44 wons (-1,64 won) alors que le billet vert s’échange contre 1 225,40 wons (+0,40 won).