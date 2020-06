COVID-19 : la NEC partage son expérience des dernières législatives

Photo : YONHAP News

Après le gouvernement, c’est au tour de la Commission électorale nationale (NEC) d’être sollicitée pour partager sa stratégie dans la lutte contre le coronavirus. Pour rappel, elle a réussi à organiser le 15 avril les élections législatives avec un taux de participation record malgré l’épidémie.La NEC a effectivement annoncé avoir tenu aujourd'hui un webinar ou un séminaire en ligne sur le sujet pour des responsables chargés d’organiser des scrutins de dix pays d’Amérique latine, et ce en collaboation avec le secrétariat de l’Association mondiale des organismes électoraux (A-WEB) et l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale (I-IDEA).L’occasion pour l’organisme sud-coréen de présenter les modalités du vote et du décompte des bulletins, la manière avec laquelle il a recruté et formé le personnel chargé de différentes procédures électorales ou encore son expérience en organisation des élections du 15 avril en ces temps de pandémie.La commission envisage de tenir deux à quatre séminaires de ce type jusqu’à la fin juillet.Indépendamment de ce colloque en ligne, elle a pris part à une visioconférence organisée le 29 mai à la demande de l’administration américaine, pour faire connaître son expérience. L’élection présidentielle est prévue en novembre aux Etats-Unis. La NEC fera de même mardi prochain lors d’un webinar qui aura lieu à l’initiative de l’ambassade de Suède à Séoul.