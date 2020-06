Travail forcé : la justice sud-coréenne lance les procédures de vente des avoirs de NSSM

Photo : YONHAP News

La justice sud-coréenne a fait un pas de plus vers la vente des avoirs dans le pays du groupe japonais Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp. (NSSM), qu’elle a condamné pour l’exploitation de travailleurs coréens pendant la guerre.Effectivement, le tribunal compétent de Pohang vient de décider la mise en œuvre du verdict rendu par la Cour suprême sud-coréenne en se basant seulement sur les procédures domestiques, et donc sans écouter la position de la firme et du gouvernement nippon. Une décision inédite et inévitable, faute de réponses de ceux-ci à la demande du tribunal. Les procédures ne débuteront cependant pas avant le 3 août.Tout a commencé avec la confirmation, en octobre 2018, de la condamnation de NSSM par la plus haute instance judiciaire du pays. Celle-ci a alors sanctionné l’entreprise à dédommager quatre sud-Coréens employés dans ses usines pendant la Seconde guerre mondiale.L’administration Abe et le groupe ont alors qualifié cette décision de « défi au droit international ». Ils ont, en conséquence, refusé de recevoir les dossiers relatifs au jugement pour ne pas indemniser les victimes.Ces plaignants ont alors déposé à la justice de leur pays une demande de saisie, voire de vente des avoirs de Nippon Steel en Corée du Sud. Il s’agit des actions de PNR, une coentreprise que le conglomérat japonais a créée avec le sidérurgiste sud-coréen Posco, basé à Pohang. Le tribunal de cette ville a de nouveau envoyé à NSSM les documents par le biais du ministère japonais des Affaires étrangères. Mais ces documents ont été renvoyés. Il n’en fallait pas plus pour pousser les magistrats sud-coréens à lancer, à eux seuls, les procédures en question.