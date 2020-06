COVID-19 : avec 39 nouveaux cas, le gouvernement effectue un exercice de distribution des lits d’hôpitaux

Photo : YONHAP News

En raison de l’apparition successive de nouveaux foyers d’infection, le nombre de nouveau cas quotidiens de COVID-19 se maintient entre 30 et 50 depuis lundi.En 24 heures, 39 nouveaux cas, dont 36 dans la région métropolitaine de Séoul, ont été rapportés. Avec aucun décès supplémentaire et 32 personnes guéries additionnelles, la Corée du Sud compte désormais un total de 11 629 cas confirmés, dont 273 décès et 10 499 guérisons.Dans ce contexte, les autorités sanitaires vont mener, demain, un exercice visant à utiliser efficacement les lits d’hôpitaux en cas d’augmentation brusque du nombre de nouveaux patients dans la région de la capitale, à savoir plus de 100 individus par jour à Séoul, dans la province de Gyeonggi et à Incheon.La cellule d’urgence centrale, l’agence des pompiers, les autorités locales concernées ainsi que des experts civils vont participer à cet entraînement qui se déroulera au Centre médical national (NMC). Cet exercice consiste à se préparer face à une situation où les lits manqueraient dans les établissements hospitaliers, notamment pour accueillir des malades vulnérables tels que les femmes enceintes, les nouveaux nés ou les individus souffrant d’autres maladies sous-jacentes.