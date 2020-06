L’ALE Corée du Sud-AELE a dopé le commerce entre les deux entités

Photo : YONHAP News

L’accord de libre-échange (ALE) entre la Corée du Sud et l’Association européenne de libre-échange (AELE), entré en vigueur il y a 15 ans, a permis de stimuler les échanges commerciaux entre les deux parties.Les deux partenaires en ont fait part lors de leur septième commission mixte, tenue aujourd’hui en visioconférence. L’AELE comprend quatre pays non-membres de l’Union européenne, à savoir la Suisse, la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein. Ce traité commercial est le premier que Séoul a conclu avec des pays européens. Depuis son entrée en vigueur le 1er septembre 2006, le montant du commerce entre les deux entités a dépassé, en 2015, la barre des 10 milliards de dollars.D’après le ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Énergie, cet accord a notamment contribué à augmenter les exportations de navire, d’automobiles électriques et de médicaments sud-coréens, qui ont bénéficié d’une importante baisse des tarifs douaniers. Côté AELE, les ventes de montres, de médicaments et de poissons comme le saumon ont connu une progression.Sur ce constat positif, les délégations des deux parties sont convenues, entre autres, de reconnaître l’origine des produits, même si ces marchandises ont débarqué dans un pays tiers au cours de leur acheminement, avant d’être stockées, divisées puis transbordées.