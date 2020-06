Le Congrès mondial de la langue coréenne tiendra sa 1ère édition en octobre

Photo : YONHAP News

Le ministère sud-coréen de la Culture a annoncé, aujourd’hui, la création d’un Congrès mondial de la langue coréenne, dont la première édition se déroulera du 26 au 28 octobre prochain. Ce rendez-vous réunira des chercheurs et des professionnels du monde entier, qui travaillent dans les domaines liés à ce sujet, tels que l’enseignement de la langue coréenne, l’ingénierie linguistique, le design des caractères en hangeul et l’alphabet coréen, entre autres.Cet événement sera riche de conférences et d’expositions visant à faire propager davantage la valeur de l’alphabet et de la langue du pays du Matin clair. Le ministère a mis sur pied un comité de préparation à cette fin, et il en a organisé la première réunion sous la présidence de son chef, Park Yang-woo.Crise du COVID-19 oblige, par mesure de précaution, le Congrès 2020 conjuguera deux modalités de rencontres. Les participants présents en Corée du Sud se rassembleront sur le lieu de l’événement et ceux qui sont à l’étranger les rejoindront à distance en visioconférence.Le ministre Park espère bien que le Congrès mondial de la langue coréenne pourra élargir ses domaines jusqu’à l’édition et à la traduction, et devenir un tremplin pour promouvoir les contenus de la hallyu, la vague culturelle coréenne.