COVID-19 : 39 nouveaux cas, infection dans une des plus grandes églises de Séoul

Photo : YONHAP News

Lors de son bilan quotidien, le Centre de contrôle et de prévention des maladies (KCDC) a annoncé ce matin 39 nouveaux patients infectés par le COVID-19 : 27 contaminations locales et 12 importés. Ainsi, la Corée du Sud dénombre actuellement un total de 12 602 cas confirmés.Ce chiffre risque de grimper à cause de l’apparition d’un nouveau foyer à Séoul. Il s’agit de l’église Wangsung, située dans l’arrondissement de Gwanak. Depuis la détection, mercredi, d’une première malade, un total de 12 fidèles dont une enseignante de lycée ont été testés positifs jusqu’à 10h ce matin. Plus de 1 700 individus présents lors de la messe dominicale de dimanche dernier sont soumis à un test de dépistage. La crèche gérée par l’église est provisoirement fermée et les élèves qui étaient présents lors du culte en question doivent rester chez eux.Par ailleurs, les autorités sanitaires ont mené des investigations sur le terrain auprès de 493 résidences accueillant des travailleurs étrangers. 167 d’entre elles n’ayant pas respecté les règles de prévention ont été sommées de réparer ces défaillances.D’autre part, la reprise des visites dans les EHPAD aura lieu à partir de mercredi prochain sous certaines conditions : réservation obligatoire et rencontre dans un espace à part où sont installés des murs transparents. Les contacts physiques et manger des aliments sont interdits.