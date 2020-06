Golf féminin : Kim Ji-young remporte la 2e victoire de sa carrière

Photo : YONHAP News

La golfeuse sud-coréenne Kim Ji-young s'est imposée, hier, lors du BC Card Hankyung Ladies Cup en finale du circuit KLPGA de Corée du Sud, qui se tenait au Fortune Hills Country Club à Pocheon, situé à 45 km de Séoul.Au bout des quatre rounds, la joueuse et sa compatriote Park Min-ji ont déposé, toutes les deux, une carte finale de 270 coups. En conséquence, elles ont dû s'affronter sur deux prolongations et c'est Kim qui a finalement remporté ce round supplémentaire avec à la clé un prix de 140 millions de wons, soit un peu plus 100 000 euros.Pour cette « habituée de la deuxième place », il s'agit de sa deuxième victoire de sa carrière. La première remonte au NH Investment & Securities Ladies Championship de 2017.