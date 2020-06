2e semestre 2020 : nouveaux changements législatifs

Photo : YONHAP News

Le ministère de l'Economie et des Finances a publié, aujourd’hui, un livret d’information pour le public présentant 153 changements de législations qui seront appliqués au second semestre 2020.Tout d’abord, la réduction de la taxe sur la consommation individuelle disponible pour l’achat d’un véhicule sera prolongée jusqu’à la fin de cette année. Alors que le taux de diminution baissera de 70 % à 30 %, il n’existera plus de plafond de la somme d’un million de wons, soit 740 euros.Ensuite, le prêt à taux bas destiné à soutenir les ouvriers nécessiteux ou les travailleurs indépendants précaires verra son montant maximum grimper jusqu’à 30 millions de wons, un peu plus de 22 000 euros. Les artistes pourront s’inscrire à l’assurance-chômage à partir du mois d’octobre et donc profiter de l’allocation lorsqu’ils se retrouvent sans travail et avant et après un accouchement.Afin de lutter contre l’hameçonnage vocal, la condamnation pour la vente et l’achat de comptes bancaires sera durcie avec une peine de prison maximale de cinq ans ou une amende de 30 millions de wons. Ce n'est pas tout. Le numéro de la carte d’identité évoluera également. Concernant les chiffres qui contiennent les données sur la région d’origine des citoyens, ils seront désormais assignés de façon aléatoire.Enfin, à propos du logement, lorsque les propriétaires n’ont pas l’intention de renouveler le contrat de location, ils devront en informer les locataires deux mois avant la fin de l’entente, contre un mois actuellement.