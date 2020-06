COVID-19 : les stades rouvrent avec un nombre limité de spectateurs

Photo : YONHAP News

Depuis le début du mois dernier, les événements sportifs ont progressivement repris en Corée du Sud, mais avec des tribunes toujours inoccupées. Or, à partir du 3 juillet prochain, si la situation le permet, un bon nombre de ligues sportives du pays, notamment celles de baseball et de football, autoriseront le retour des spectateurs, mais en nombre réduit.L'Organisation coréenne de baseball (KBO) examine en effet une série de mesures sanitaires pour ouvrir les matchs au public, tout en contenant la propagation du COVID-19. Une certaine distance sera ainsi maintenue entre spectateurs et les manifestations de soutien seront réduites au minimum, par crainte d'une propagation par aérosol du nouveau coronavirus.La vente des tickets d'entrée ne sera possible qu'en ligne, pour faciliter d'éventuelle traçabilité en cas de survenue de patients confirmés parmi les supporters. Dans un premier temps, seulement environ 30 % des places seront ouvertes au public. Le nombre de sièges augmentera progressivement pour atteindre, dans une seconde étape, 50 % des capacités des stades.