Démographie : la population de la région métropolitaine de Séoul plus nombreuse qu’en province

Photo : YONHAP News

Le nombre d’habitants dans la région métropolitaine de Séoul a dépassé, cette année, celui des citoyens vivant dans les autres provinces du pays, un constat sans précédent. A en croire l’Institut national des statistiques (Kostat), la capitale et ses alentours abritent 25,96 millions d’individus contre 25,82 sur le reste du territoire.La population de l’agglomération de Séoul devrait poursuivre sur cette courbe pour atteindre un pic en 2032 avec 26,5 millions d’individus, avant de décroître à 19,83 millions en 2070. En revanche, les habitants des autres régions ont atteint leur plafond 2018 avec 25,93 millions, et devrait diminuer jusqu’à 17,99 millions dans 50 ans.Séoul, Incheon et la province du Gyeonggi ont subi un recul démographique pour la première fois en 2011, mais ont commencé à compter plus d’habitants à partir de 2017. La raison la plus évoquée pour les déplacements vers cette zone du nord-ouest du pays est le travail. Viennent ensuite l’éducation et le logement. Par contre, les habitants qui quittent la capitale et ses environs le font pour retrouver leur famille et un environnement naturel.Enfin, parmi ceux qui emménagent dans la zone métropolitaine, la plus grande proportion s’installe à Séoul. La ville administrative de Sejong et l’île de Jeju représentent les deux seuls endroits sur tout le territoire qui recensent plus d’entrées en provenance de cette région peuplée que de départs.Face à cette tendance combinée à la décroissance démographique du pays de plus en plus fréquente, les provinces de Jeolla et de Gyeongsang risquent de voir le nombre de leurs riverains chuter considérablement d’ici 50 ans.