Le COVID-19 continue d’impacter les exportations et la production industrielle

Photo : YONHAP News

Dans l’ombre de la crise sanitaire mondiale, l’économie sud-coréenne peine à se rétablir. Les difficultés se poursuivent en particulier pour ses exportations et son industrie manufacturière.Les chiffres sont préoccupants. A en croire les données publiées aujourd’hui par l’Institut national des statistiques (Kostat), en mai, la production industrielle a reculé de 1,2 % par rapport au mois précédent. Il s'agit du cinquième mois consécutif en baisse.La régression s’est établie à 6,7 % dans les industries minières et manufacturières, et à 5,9 % dans les investissements de biens d’équipement, tous deux sur un mois.La construction automobile a, quant à elle, chuté de 21,4 % en glissement mensuel. C’est le deuxième mois de suite qu’elle enregistre une baisse à deux chiffres.En revanche, la production dans le tertiaire a progressé de 2,3 % entre avril et mai. Idem pour les ventes au détail (+4,6 %), et ce grâce au versement universel des aides « coronavirus ».