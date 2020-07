Parlement : le Minjoo s’attelle à une législature studieuse, le PFU mise sur son retour dans l’Hémicycle

Photo : YONHAP News

A l’Assemblée nationale, le torchon continue de brûler entre le Minjoo et le Parti du Futur Unifié (PFU). Ils ne veulent cependant pas verrouiller la machine parlementaire.Au contraire, la majorité présidentielle accélère la vitesse de l’examen d’un troisième projet d’additif au budget que le gouvernement a élaboré pour faire face aux conséquences du nouveau coronavirus. Elle veut aussi réserver à ses députés une législature studieuse. Du coup, le Minjoo a décidé, en assemblée générale de ses élus, de déposer une proposition de loi en ce sens et de la voter d’emblée lors de la prochaine session extraordinaire.Son avant-proposition de loi prévoit notamment de transférer à un autre organe de travail du Parlement certaines fonctions de la commission de la législation et des affaires juridiques, dont la tête est à l’origine du bras de fer entre le parti au pouvoir et le PFU, la première force de l’opposition.Le texte porte également sur la tenue, tous les mois, de la session extraordinaire, ce qui n’est actuellement pas le cas, et la publication des noms des élus absents à leur commission permanente sur le site Internet de l’Assemblée.Du côté du PFU, il continue à boycotter tous les travaux parlementaires. Ses députés ne procèdent donc pas à l’examen du projet de budget supplémentaire. Certains d’entre eux tiennent tout de même à dénoncer une répartition déséquilibrée des dépenses de ce budget et la politique immobilière de l’exécutif. Ils tâtent en même temps le terrain pour faire leur retour dans l’Hémicycle.