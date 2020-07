COVID-19 : 54 nouveaux cas, le gouvernement prie d’éviter de se réunir en petits groupes

Photo : YONHAP News

Le nombre de nouveaux patients atteints par le nouveau coronavirus a dépassé la barre des 50 pour la deuxième journée consécutive. Le bilan quotidien publié ce matin par les autorités sanitaires fait état de 54 malades supplémentaires : 44 d’origines locales et dix importés. Ainsi, la Corée du Sud compte actuellement un total de 12 904 cas confirmés.A Gwangju, le nombre de patients poursuit sa progression avec 22 nouveaux cas déclarés alors que 18 ont été signalés dans la région métropolitaine.Dans ce contexte, la ville de Séoul a interdit le rassemblement prévu par la KCTU, l’une des deux fédérations syndicales majeures du pays. Cette confédération syndicale progressiste envisage de regrouper près de 50 000 membres, ce samedi, aux alentours du parc de Yeouido, situé au centre de la capitale.De leur côté, les autorités sanitaires ont fait savoir qu’elles continuaient d’étudier la possibilité de désigner les institutions religieuses comme des établissements à haut risque. Elles ont également appelé les citoyens à éviter de se réunir en petits groupes et de garder une distance minimum de 1m en portant un masque.Enfin, on a aussi appris aujourd'hui que plus aucun personnel militaire n’ait atteint par le COVID-19 après la guérison, des deux derniers patients. Le nombre cumulé des cas confirmés au sein de l’armée s'élève à 58.