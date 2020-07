Immobilier : le gouvernement appelé à alourdir les charges des spéculateurs

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen a, jusqu’à présent, mis en place une vingtaine de panoplies de dispositifs destinés à stabiliser le marché immobilier. Malheureusement, aucune n’a eu l’effet escompté. Le président de la République a donc convoqué, hier, la ministre de l’Aménagement du territoire et des Transport à la Cheongwadae, pour lui demander de recourir aux moyens plus musclés.Plus concrètement, Moon Jae-in a ordonné à Kim Hyun-Mee de rendre plus lourdes les charges à payer pour ceux qui possèdent des logements à des fins spéculatives, y compris les multipropriétaires de logements. En même temps, il a souligné la nécessité de réduire les charges pour les classes défavorisées. Ainsi, il a exhorté sa ministre à étudier la possibilité d’alléger la fiscalité et d’augmenter le parc immobilier pour ceux qui achètent un premier logement, comme les jeunes et les nouveaux couples mariés.Avant ce rendez-vous, le chef de l’État a également appelé son administration à adopter en priorité le projet de révision de la loi relative à la taxe foncière globale sur les biens immobiliers durant la 21e législature parlementaire.Par ailleurs, les hauts responsables de la Maison bleue sont priés, de nouveau, de se montrer exemplaires. Le secrétaire général de Moon Jae-in avait appelé, en décembre dernier, les multipropriétaires de son équipe à vendre tous leurs logements, excepté leur lieu d’habitation. Mais personne ne lui a obéi depuis. De ce fait, Noh Young-min les a enjoints à le faire d’ici la fin de ce mois en faisant état de son projet de vendre l’un de ses deux appartements.