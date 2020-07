Choo Mi-ae intervient activement dans l’enquête sur l’affaire dite « collusion entre le Parquet et la presse »

Photo : YONHAP News

Alors que les tensions entre l’administration de Moon Jae-in et le Parquet se poursuivent, la ministre de la Justice, Choo Mi-ae, a donné, hier, des ordres allant à l’encontre de la directive du Parquet sur l’affaire dite « collusion entre le Parquet et la presse ». Il s’agit d’une action exceptionnelle pour une garde des sceaux de donner directement des directives concernant une investigation en cours. C'est la deuxième fois que cela arrive depuis la création de la Constitution du pays.Pour rappel, une association civile progressiste a porté plainte contre un journaliste de Channel A, une chaîne câblée conservatrice, qui a forcé un individu à faire des révélations désavantageuses contre une personnalité du camp au pouvoir. Celui-ci l’aurait menacé de dévoiler des preuves obtenues auprès d’un haut cadre du ministère public, en l’occurrence le chef du bureau du parquet de Busan, Han Dong-hoon.D’abord, Choo Mi-ae a sommé l’arrêt des processus entamés par le corps consultatif d’experts sur les investigations visant à examiner ce scandale. Elle a indiqué que cette procédure pourrait empêcher de faire la lumière sur cette affaire, alors qu’une équipe de procureurs mène actuellement une enquête sur ce dossier.La ministre de la Justice a également ordonné à cette équipe, appartenant au Parquet central de Séoul, d’effectuer de manière « indépendante » son investigation vis-à-vis du Parquet suprême. Enfin, à l’adresse du chef du ministère public, Yoon Seok-yeol, elle a enjoint de lui rendre compte seulement des résultats de l’enquête en cours.Face à cette offensive, le Parquet général va organiser, aujourd’hui, une série de réunions en présence de ses cadres et des chefs des bureaux des procureurs, afin de recueillir leurs avis sur ces ordonnances. Ainsi, le patron des procureurs devrait décider de suivre ou non les instructions de Choo en fonction des concertations.