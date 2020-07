COVID-19 : la Corée du Nord rouvre progressivement ses frontières

Photo : KBS News

Pyongyang a fermé les portes de son pays suite à la propagation inexorable du nouveau coronavirus. Alors que l’épidémie semble désormais moins virulente, il a décidé de continuer à rouvrir peu à peu ses frontières. Le mois dernier, le royaume ermite avait déjà repris les échanges avec la ville chinoise de Dandong, située de l’autre côté du fleuve nord-coréen Yalu. Cette fois, l’ouverture concerne la liaison entre la Russie et la Corée du Nord.En effet, une compagnie maritime chinoise a lancé, le 26 juin, un transport de marchandise de Hunchun, dans la province du Jilin, vers le nord de la péninsule coréenne. Ce fret a transité par Mahalina, une gare ferroviaire en Extrême-Orient russe. Ensuite, il a été acheminé par chemin de fer nord-coréano-russe et est arrivé, le 29 juin, à la gare du fleuve Tumen. Son volume correspond à six conteneurs de 40 pieds.Selon le transporteur chinois, ce réseau logistique trilatéral, à savoir entre la Chine, la Russie et le Nord, serait désormais utilisé régulièrement.Cet épisode laisse croire qu’un transport maritime de marchandise devrait bientôt relier le port de Rajin, situé dans le nord-est du territoire nord-coréen, à la région sud de la Chine continentale.