Météo : vendredi et dimanche gris, samedi ensoleillé

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud s’est réveillée sous un beau soleil, à l’exception des pointes sud-est et sud-ouest qui étaient sous la pluie. Le temps se dégrade progressivement avec une couverture nuageuse de plus en plus présente. Celle si se transformera en orage et en précipitation dans la capitale.Aujourd’hui, le pays enregistre une vraie différence de températures entre le nord et le sud. Il fait 23°C sur l’île de Jeju, à Daegu et à Busan, 24°C à Daejeon, et 30°C à Séoul.Le week-end sera mitigé. D’après Météo-Corée, la journée de samedi devrait être belle sur tout le territoire, malgré la présence de quelques nuages dans l’après-midi. Dimanche sera plus triste avec un épais matelas nuageux attendu un peu partout. Seul le nord-est sera épargné. Le mercure restera agréable, entre 25 et 26°C.