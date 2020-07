KSLV-II : le moteur de 300 tonnes sera testé au 2e semestre

Photo : YONHAP News

Un test de combustion du premier étage du lanceur sud-coréen baptisé « KSLV-II », ou « Nuri » en coréen, sera effectué avant la fin de cette année. Il s'agit d'une fusée de trois étages, 100 % « made in Korea », capable d'emmener une charge utile de 1,5 tonne sur l'orbite héliosynchrone. L'essai hydraulique de cet étage a été achevé avec succès. C'est ce qu'a dévoilé l'Institut de recherche aérospatiale de Corée (Kari), lors de la première édition de l'Académie aérospatiale tenue samedi à Séoul.Selon le Kari, un modèle de qualification (QM) du premier étage de 300 tonnes, rassemblant quatre moteurs d'une poussée de 75 tonnes chacun, sera soumis à un essai de combustion au deuxième semestre 2020. D'autres fonctions, dont les liens de communication et le système de recharge, seront également vérifiées.L’institut a déjà effectué avec succès l'essai du moteur de 75 tonnes en novembre 2018. Une fois que le test de combustion sera terminé, la fusée de 200 tonnes et 47,2 mètres de long sera lancée à titre d’essai en février et en octobre 2021.