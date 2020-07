Black Pink : le nouveau single au 20e rang du classement officiel des singles britannique

Photo : YONHAP News

« How You Like That », le nouveau single de Black Pink sorti le 26 juin, a pris la 20e place du classement officiel hebdomadaire des 100 meilleurs singles du Royaume-Uni, dévoilé le 3 juillet dernier. C’est un nouveau record pour un girls band sud-coréen. Ainsi, le quartet du label YG Entertainment a battu son propre record établi l’an dernier avec « Kill This Love », qui s’est classé à la 33e position.Black Pink continue ainsi de conquérir le monde avec ce nouveau titre. Son clip lui a permis de décrocher cinq records Guinness, y compris celui de vidéo la plus visionnée en 24 heures sur YouTube.Le quatuor féminin est également devenu le groupe de k-pop à atteindre le plus haut niveau au classement principal de Spotify en se hissant au 2e rang. Sans oublier que « How You Like That » a pris la tête des classements d’iTunes dans 64 pays. C’est du jamais vu pour un girls band du pays du Matin clair.