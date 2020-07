Météo : un lundi en demi-teinte

Photo : YONHAP News

Le ciel est plutôt partagé en ce début de semaine. S’il faisait plutôt beau ce matin à l’exception de la pointe sud-est et de l’île de Jeju, une couverture nuageuse vient s’imposer sur les côtes sud et ouest alors que le nord-est sera sous un grand soleil. Des pluies sont attendues dans la nuit à Séoul.Même si le temps est couvert et que des précipitations peuvent survenir, le mercure ne baisse pas vraiment, prouvant que l’été est bel et bien là. Les maximales grimpent jusqu’à 25°C à Busan, 27°C à Jeju, 28°C à Daegu, et enfin 30°C à Daejeon et dans la capitale.Météo-Corée annonce une amélioration pour demain. Les pluies nocturnes dans le nord devraient rapidement disparaître et un temps ensoleillé, malgré quelques nuages, viendra couvrir la majeure partie du territoire. Il fera autour de 29°C un peu partout.