Les Etats-Unis déçus par le refus du tribunal sud-coréen d’extrader le fondateur d’un site pédophile

Photo : YONHAP News

Le département américain de la Justice a affiché son grand regret quant à la décision du tribunal sud-coréen de rejeter l’extradition de Son Jong-woo, fondateur du site pédophile Welcome to Video, aux Etats-Unis.Le chef du Parquet fédéral par intérim a affirmé, dans un communiqué, avoir été déçu par le refus de l’envoi d’un des auteurs favorisant l’exploitation sexuelle d’enfant les plus dangereux au monde. Michael R. Sherwin a ajouté que, malgré cette décision, il remerciait les efforts du ministère sud-coréen de la Justice, et a affiché sa volonté de lutter contre la cybercriminalité transfrontalière qui porte préjudice aux mineurs.D’autres médias étrangers ont émis le même point de vue. Le New York Times a rapporté que les Américains ayant téléchargé des vidéos sur le site en question étaient condamnés à un emprisonnement maximal de 15 ans, alors que Son avait été libéré après seulement un an et demi.Pour rappel, un grand jury fédéral américain a lancé des poursuites contre le jeune sud-Coréen pour « diffusion de contenus pédophiles » en août 2018. Les autorités judiciaires locales réclamaient son extradition depuis avril 2019.