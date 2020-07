COVID-19 : Asiana Airlines relance un vol à destination de la Chine

Photo : YONHAP News

Après Weihai, Shenyang et Changchun, la compagnie aérienne sud-coréenne Asiana Airlines va rouvrir sa ligne entre Incheon et Nankin, en Chine, à partir du 12 juillet. C’est la première fois qu’une liaison est relancée depuis la suspension massive des vols en vertu des mesures de prévention de la Chine contre l’épidémie du COVID-19.Le transporteur a obtenu, lundi dernier, cette autorisation, et a commencé, hier, à prendre des réservations. Le voyage vers la ville chinoise part à 12h 20 tous les dimanches et celui à destination d’Incheon à 14h 50 le même jour.Cette reprise est en effet le fruit de négociations entre Séoul et Pékin. Le ministère des Transports sud-coréen et l’Administration de l'aviation civile de Chine sont récemment convenus de multiplier les liaisons entre les deux pays pour dix compagnies aériennes dans chaque nation. Korean Air et Jin Air sont actuellement en discussion avec les autorités chinoises.L’empire du Milieu avait limité le service aérien à une fois par semaine pour chaque ligne depuis fin mars, en vue d’empêcher les infections au nouveau coronavirus importées. À présent, seules trois firmes sud-coréennes et sept chinoises offrent leurs services.Pékin souhaite accroître le nombre de vols pour les pays qui disposent d’un partenariat économique étroit avec lui et d’un système de prévention solide.