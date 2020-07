COVID-19 : la propagation ralentit dans la région de Séoul

Photo : YONHAP News

Le bilan quotidien du COVID-19 fait état de 50 nouveaux patients : 28 contaminations locales et 22 cas importés. Le nombre des malades recensés dans la région métropolitaine, qui regroupe Séoul, Incheon et la province de Gyeonggi, est passé en dessous de dix avec huit nouveaux cas, une première depuis 17 jours. En revanche, 15 personnes ont été testées positives à Gwangju. Le nombre cumulé de cas confirmés dans le pays s’élève, ainsi, à 13 293.Avec le ralentissement de la diffusion de la pandémie et l’arrivée de la saison chaude, le gouvernement a décidé de rouvrir les établissements sociaux, notamment les centres d’assistance pour les personnes âgées ou handicapés.En effet, 80 000 des 110 000 centres sociaux sont restés fermés ces quatre derniers mois à des fins préventives. L’administration projette donc de les rouvrir d’ici la semaine prochaine, après avoir évalué le degré de risque de chaque collectivité locale et l’état de préparation de ces établissements.