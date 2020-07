La classe politique rend hommage au maire défunt de Séoul

Photo : YONHAP News

Les milieux politiques accusent le coup, suite à la terrible nouvelle de la disparition du maire de Séoul. Le parti au pouvoir a annulé tous les événements prévus, à l’exception de son conseil suprême. Le Minjoo, auquel Park Won-soon appartenait, a présenté ses profondes condoléances tout en rendant hommage à celui qui a consacré toute sa vie au service des citoyens.Dans le camp d’en face, l’heure était aussi au deuil. Le Parti du Futur Unifié (PFU) a regretté le choix tragique de Park, avant de présenter ses condoléances envers sa famille endeuillée. Même avant l’officialisation du décès, le patron de la première force d’opposition, Joo Ho-young, a demandé à ses députés de se retenir et d’éviter de faire le moindre faux pas.Le Parti de la Justice, une petite formation d’opposition progressiste, a été le premier à publier un texte en hommage au défunt. Il a exprimé sa tristesse et son immense douleur, en pensant à la vie engagée du maire de la capitale, qui s’est montré exemplaire en tant qu’avocat défenseur de la démocratisation et des droits de l’Homme, leader du militantisme civile ainsi qu’expert-administrateur.Sur les réseaux sociaux, les hommes et femmes politiques indépendants sont aussi nombreux à avoir une pensée pour cette figure emblématique.