Choi Gate : la peine de Park Geun-hye réduite à 20 ans de prison

Photo : YONHAP News

Nouveau rebond dans le procès engagé à l’encontre de l’ex-présidente de la République. Park Geun-hye a été condamnée, aujourd’hui, à l’issue du procès renvoyé par la Cour suprême à la Haute cour de Séoul, à un total de 20 ans de prison pour différentes charges, comme du trafic d’influence et de la corruption. Il s’agit d’un allégement de peine par rapport au dernier verdict.En effet, la Cour d’appel l’avait condamnée à 30 ans de prison, à savoir 25 dans le cadre du procès sur l’affaire « Choi Gate » et 5 pour la réception de pots-de-vin de la part du Service national du renseignement (NIS). Cependant, la plus haute instance juridique a ordonné de refaire les deux procès, respectivement en août et en novembre dernier, pour des raisons juridiques. En conséquence, la Haute cour de Séoul a décidé de réunir les deux affaires en un seul et même procès.Lors du nouveau verdict, le tribunal a jugé l’accusée non coupable concernant le fait qu’elle ait pu forcer des entreprises à servir ses intérêts privés et l’élaboration d’une « liste blanche » des artistes favorables au gouvernement de l’époque.Pour rappel, la chef de l’État déchue était poursuivie pour 43,3 milliards de wons, soit 32 millions d’euros, de dessous-de-table en guise d’aide ou de contribution pour deux fondations culturelle et sportive gérées par sa confidente Choi Soon-sil et pour la fille de cette dernière, Jeong Yu-ra. Plusieurs conglomérats sud-coréens étaient impliqués, dont le géant Samsung.Dans le cadre de l’affaire du NIS, Park était accusée d’avoir reçu, de trois directeurs de l’agence d’espionnage, 3,65 milliards de wons, environ 2,7 millions d’euros, entre mai 2013 et septembre 2016, en guise de « frais pour des activités spéciales ».