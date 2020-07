Baisse de 20 % de la fréquentation des transports publics

Photo : KBS News

Le volume de trafic, largement réduit en raison de la propagation du COVID-19, est presque retourné à la normale en Corée du Sud, mais l'usage des transports publics reste toujours en dessous du niveau habituel.Selon l'Institut de recherche sur la sécurité du trafic, rattaché au conglomérat Samsung, qui a publié ses données pour le mois de mai, le trafic journalier moyen a atteint 9 650 000 véhicules dans la capitale sud-coréenne. Ce chiffre représente 97,5 % du volume de circulation enregistré en décembre 2019, autrement dit avant la survenue de la pandémie. En mars dernier, alors que la distanciation sociale renforcée était appliquée, cette moyenne n'était que de 92 % comparé au mois de référence.Cette tendance haussière s'avère évidente lors des weekends, avec une augmentation de 10 % comparée aux weekends du mois de mars. Et, conséquence logique, le nombre d’accidents de la route a augmenté, atteignant quelque 3 400, soit une progression de 17 % entre mars et mai.En revanche, les transports publics ne sont pas encore bien rétablis. Ils ont été utilisés 9 900 000 fois en mai, soit 75 % du niveau de décembre 2019, tandis que la circulation mensuelle effectuée entre mars et mai 2020 a plus ou moins progressé par rapport à fin 2019.Face à cette fréquentation affaiblie des transports en commun, le gouvernement doit rapidement mettre sur pied de nouvelles mesures préventives adaptées à ces modalités de déplacement, pour que leurs utilisateurs se sentent en sécurité sur le plan sanitaire.