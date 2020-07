Envoi de tracts : annulation possible du statut des associations cette semaine

Photo : YONHAP News

Le ministère de la Réunification a annoncé aujourd’hui qu’il lui serait possible d’annuler, au plus tôt cette semaine, le statut de personne morale aux associations « Combattants pour une Corée du Nord libre » (FFNK) et Kuensaem. Celles-ci sont basées en Corée du Sud et ont pour habitude de procéder à des envois de tracts anti-Pyongyang par-dessus la frontière intercoréenne.La décision sera prise en prenant en compte du résultat de l'audition et des documents déposés par chaque groupe. Etant donné que Park Sang-hak, le représentant du FFNK, n'a pas assisté à sa convocation le 29 juin, les autorités lui ont demandé de remettre son avis par écrit d’ici demain.Par ailleurs, le réfugié nord-coréen installé au Sud a dénoncé, dans une chronique publiée sur le site du Washington Post, le gouvernement sud-coréen qui a décidé d’interdire tout envoi de prospectus de l'autre côté du 38e parallèle.D’après lui, les flyers et les matériels que son groupe transmet représentent une fenêtre sur le monde pour les habitants du pays communiste, et la vérité est ce qui fait craindre le plus « la dynastie Kim ». Avant d’ajouter que l’administration Moon exerce une pression sur les think tank et les établissements qui affichent une attitude hostile envers Pyongyang. Park estime ainsi qu’elle va à l’encontre de la loi sur les droits de l’Homme au Nord.A en croire un responsable du ministère, cet acte fait partie de la liberté d'expression, mais peut être restreint car il représente une menace à la vie et à la propriété des riverains des régions frontalières. Il a souligné qu'il fallait assurer le droit à l'information des habitants nord-coréens tout en évitant de susciter un conflit entre les deux Corées et de porter atteinte aux autres individus.