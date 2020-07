Photo : YONHAP News

Après une matinée grise et pluvieuse partout sur le territoire, proche d’un temps automnal, des éclaircies font leur apparition ici et là dans l’après-midi, laissant présager une journée plus agréable demain.Les températures sont très loin des normales saisonnières. Les maximales n’atteignent que 21°C à Daegu, 22°C à Daejeon, 23°C à Busan, et enfin 24°C à Séoul et sur l’île de Jeju.Les prévisions de demain matin sont assez tristes, avec une couverture nuageuse sur tout le pays, des précipitations à Jeju et un mercure au plus bas avec une moyenne inférieure à 20°C. Mais Météo-Corée annonce un retour du soleil dans l’après-midi avec un thermomètre qui grimpe jusqu’à 29°C dans la capitale.