Le nombre de travailleurs recule pour le 4e mois consécutif

Photo : YONHAP News

Le COVID-19 continue de peser sur le marché du travail. Selon les données publiées par l’Institut national des statistiques (Kostat), le nombre de travailleurs au mois de juin s’élevait à 27 millions, soit une chute de 352 000 en glissement annuel.Une baisse constatée durant les quatre derniers mois, du jamais vu depuis janvier 2010, à la suite de la crise financière mondiale dont les répercussions ont été importantes sur l’économie sud-coréenne.Le taux d’emploi chez les plus de 15 ans a reculé de 1,2 point sur un an pour atteindre 60,4 % et celui pour les 15-64 ans a diminué de 1,3 point pour s’établir à 65,9 %.A propos de la population active, elle s’élève à 28,3 millions, enregistrant une régression de 262 000. En revanche, la population inactive s’est accrue de 542 000 pour atteindre 16,5 millions.Le nombre de chômeurs a connu quant à lui une hausse de 91 000 pour s’établir à 1,2 million et le taux de chômage a augmenté de 0,3 point pour s’élever à 4,3 %, un record pour le mois de juin depuis le début des statistiques en 1999.