Une agence de voyage nord-coréenne souhaite la reprise du tourisme

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord relance petit à petit la promotion du tourisme dans son pays.Kumgangsan International Travel Company, un opérateur de voyages géré par l’Etat, a publié, aujourd’hui sur son site, un poste décrivant la valeur touristique des monts Geumgang, avec des photos des sommets Sujongbong et Baribong. On y voit des roches de granites aux formes particulières constituer un paysage resplendissant, avec une explication indiquant que ces destinations touristiques sont les plus prisées.Le voyagiste y présente également des lettres envoyées par des touristes le 4 juillet. Un voyageur chinois exprime sa passion pour les montagnes de diamants, qui est d’autant plus grande que son projet de voyage est tombé à l’eau, cette année, à cause de l’épidémie.L'agence Kumgangsan a souhaité rouvrir cette zone touristique, en affirmant qu’elle accueillerait avec soin tous les visiteurs.Le régime de Kim Jong-un a verrouillé les frontières du pays en janvier dernier afin de prévenir toute propagation du COVID-19. Mais comme le tourisme constitue sa principale source de revenu en devises étrangères, il se prépare activement à reprendre ses activités.