Le nombre de réfugiés autorisés à séjourner en Corée du Sud dépasse la barre des 3000

Le nombre de transfuges ayant obtenu l’autorisation de séjourner sur le sol sud-coréen a franchi le seuil des 3 000, une première depuis que la Corée du Sud a commencé à établir les statistiques en la matière en 1994.D’après les données publiées aujourd’hui par le ministère de la Justice, le nombre cumulé de reconnaissance du statut de réfugié et de délivrance du permis de séjour humanitaire entre 1994 et 2019, a atteint 3 373. Par ailleurs, 64 357 candidatures ont été déposées pendant la même période en dépassant aussi, pour la première fois depuis 25 ans, le cap des 50 000.En 2019, sur un total de 5 598 demandeurs d’asile, 79 ont obtenu le statut de réfugié et 232 la permission de séjour pour raison humanitaire. Cette dernière ne correspond pas aux causes de reconnaissance du statut de réfugié, mais elle est accordée aux individus dont la vie ou la liberté risquerait d’être atteinte par des traitements inhumains, tels que la torture, dans leur pays d’origine.Parmi les étrangers qui ont présenté une demande, les Russes arrivent en tête avec 18,3 % de l’ensemble, suivis des Kazakhs (14,9%) et des Chinois (12,9%).