COVID-19 : Moon Jae-in et les leaders de 7 pays appellent à un accès égal au vaccin

Photo : YONHAP News

Les chefs d’Etat ou de gouvernement de huit pays, dont le président sud-coréen, Moon Jae-in, s’accordent pour un accès égal à un futur vaccin contre le COVID-19. Dans une tribune commune publiée hier dans le quotidien américain The Washington Post, ils ont appelé les leaders du monde entier à promettre de « contribuer à une distribution juste, équitable et transparente du vaccin, sur la base de l’esprit d’une plus grande liberté pour tous ».Ces dirigeants y ont cité une déclaration du secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, qui avait dit en mai que « dans un monde interconnecté, aucun d'entre nous n'est en sécurité tant que nous ne le sommes pas tous ». Ils ont d’emblée indiqué qu’un vaccin ne serait le meilleur espoir de mettre fin à la pandémie que lorsqu’il serait accessible à tous les pays.Selon les huit nations, à l’heure actuelle, près de 200 candidats vaccins contre l’épidémie sont à l’étude à travers le monde et un espoir existe pour que l’un ou plusieurs d’entre eux puissent s’avérer sûrs et efficaces. Et leur succès devra être une victoire pour tous.Aux côtés de Moon Jae-in pour la publication de cette tribune figurent les présidents éthiopien et sud-africain, ainsi que les Premiers ministres canadien, néo-zélandais, espagnol, suédois et tunisien.