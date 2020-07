Lancement réussi du 1er satellite de communication militaire de l’armée sud-coréenne

Photo : YONHAP News

Une semaine après la date de départ initialement prévue, le premier satellite sud-coréen de communication militaire, baptisé « Anasis 2 », a finalement été lancé ce matin dans l’espace, à bord d’une fusée Falcon 9. Le lanceur de l’entreprise américaine SpaceX a décollé à 6h 30, heure de Séoul, du centre spatial John F. Kennedy en Floride, aux Etats-Unis.Après trois minutes de vol, son premier étage s’est séparé, avant de se poser à la verticale sur une plateforme prévue dans l'océan Atlantique. 26 minutes après le décollage, la fusée s’est placée sur la bonne orbite. Dans la foulée, trois minutes et 30 secondes plus tard, son second étage s'est à son tour séparé avec succès. Vers 8h 19, toujours heure de Séoul, le satellite a réussi à communiquer avec le centre spatial de Toulouse en France.Il accédera à une orbite géostationnaire à 36 000 km d’altitude au-dessus de l’équateur, en utilisant sa propre propulsion.« Anasis 2 » a été conçu par le constructeur aéronautique européen Airbus, sur la base de sa plateforme satellite Eurostar E3000. Il pourra fournir à l’armée sud-coréenne des communications sécurisées sur une large couverture. Le constructeur américain Lockheed Martin lui aurait livré en contrepartie des achats de ses avions de combat F-35.