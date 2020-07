81,4 % des habitants de Wolsong favorables au projet d’extension des réserves de stockage de déchets nucléaires

Photo : YONHAP News

Le projet d'expansion des réserves provisoires de déchets nucléaires sur la base du système Macstor, près de la centrale atomique de Wolsong située dans la ville de Gyeongju, dans la province de Gyeongsang du Nord, continue de faire polémique auprès des riverains.Lors d’un troisième sondage, effectué après trois semaines de cours sur les modalités de cette initiative et mené dans le cadre d’une campagne de sensibilisation du Comité de réexamen de la politique de gestion des combustibles nucléaires usés, 81,4 % des 145 civils participants se sont montrés favorables à ce projet.Ce comité, lancé en mai dernier, est chargé de recueillir les avis des citoyens sur ce sujet. Il va déposer une proposition sur l’orientation de la politique liée à l’élargissement des réservoirs au gouvernement, puis le ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Énergie s’appuiera sur celle-ci pour trancher sur la faisabilité ou non du projet de construction.D’après la société sud-coréenne des énergies nucléaires (KHNP), la capacité de stockage de l’actuelle réserve de la centrale de Wolsong atteint 95,36 %. Il n’y aura donc plus de place d’ici mars 2022. C’est la raison pour laquelle la KHNP souhaite construire sept nouvelles réserves à proximité des installations actuelles, mais les travaux nécessitant au moins 19 mois, elle estime qu’il faut commencer la construction, au plus tard, le mois prochain.Cependant, 17 associations écologiques de Gyeongju s’opposent toujours fermement à cette perspective. Ainsi, en dépit du résultat favorable de l'étude, le conflit entre les opposants et les partisans de ce projet devrait se poursuivre.